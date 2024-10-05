Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой войны готовы сбыться

Прогнозы Владимира Жириновского, который говорил, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке, имеют все шансы на реализацию. Об этом написал в телеграм-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Политик считает, что этому способствует политика США и их европейских сателлитов, однобоко поддерживающих Израиль.
Он отмечает, что благодаря такой поддержке Израиль публично вытер ноги об устав ООН, а также объявил генсека организации персоной нон-грата.
Слуцкий пишет, что за многочисленные жертвы среди мирного населения всю полноту ответственности несут Соединённые Штаты.
Пророчество Жириновского про Израиль и Иран: что говорил политик.