Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой войны готовы сбыться

Прогнозы Владимира Жириновского, который говорил, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке, имеют все шансы на реализацию. Об этом написал в телеграм-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик считает, что этому способствует политика США и их европейских сателлитов, однобоко поддерживающих Израиль.

— Глава Пентагона Ллойд, а вслед за ним канцлер Шольц осудили исключительно Иран, назвав ответную атаку Тегерана «агрессией» и рассуждая все еще о праве Тель-Авива на самооборону, — написал Слуцкий.

Он отмечает, что благодаря такой поддержке Израиль публично вытер ноги об устав ООН, а также объявил генсека организации персоной нон-грата.

Слуцкий пишет, что за многочисленные жертвы среди мирного населения всю полноту ответственности несут Соединённые Штаты.

Пророчество Жириновского про Израиль и Иран: что говорил политик.