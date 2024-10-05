Суббота, 5 октября, 2024

Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой войны готовы сбыться

Автор: Алексей Самохин

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Изображение сгенерировано ИИ

Прогнозы Владимира Жириновского, который говорил, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке, имеют все шансы на реализацию. Об этом написал в телеграм-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. 

Политик считает, что этому способствует политика США и их европейских сателлитов, однобоко поддерживающих Израиль. 

— Глава Пентагона Ллойд, а вслед за ним канцлер Шольц осудили исключительно Иран, назвав ответную атаку Тегерана «агрессией» и рассуждая все еще о праве Тель-Авива на самооборону, — написал Слуцкий. 

Он отмечает, что благодаря такой поддержке Израиль публично вытер ноги об устав ООН, а также объявил генсека организации персоной нон-грата. 

Слуцкий пишет, что за многочисленные жертвы среди мирного населения всю полноту ответственности несут Соединённые Штаты. 

Пророчество Жириновского про Израиль и Иран: что говорил политик.

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