Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях ВС

Законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях российских вооруженных сил одобрен профильным комитетом Госдумы, сообщает РИА Новости.

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За нарушения предусмотрены следующие наказания:

• за заведомо ложные фейки — штраф от 700 тыс до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии;

• за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии;

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• за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии;

• за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) — штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии.