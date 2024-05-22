Профессор раскрыл опасность нового штамма коронавируса FLiRT

Новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT был впервые обнаружен в США. В разговоре с NEWS.ru профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил о его высокой заразности. По словам специалиста, болезнь может быстро распространяться среди людей. Однако он подчеркнул, что новый штамм не представляет особой опасности.

Альтштейн отметил, что этот вариант коронавируса очень заразен, поэтому он быстро распространяется. При этом он не представляет большой угрозы, так как существует множество других респираторных вирусов, которые также вызывают заболевания у людей.

Вирусолог пояснил, что штамм FLiRT был впервые описан в США. Пока неизвестно, возник ли он там или был завезён из другого места, но затем он начал распространяться.

Альтштейн также отметил, что коронавирус больше не представляет опасности как возбудитель пандемии, вызывающей большое количество заражений и смертей. По его словам, новые варианты и штаммы коронавируса не представляют серьёзной угрозы для человечества. Однако он подчеркнул, что люди с ослабленным иммунитетом, особенно те, у кого низкий уровень защиты организма, должны быть осторожны и избегать заражения новым штаммом.

Эксперт добавил, что летальность от COVID-19 остаётся на низком уровне и составляет примерно 0,2–0,3%.