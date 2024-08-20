Профессор Чепурнов рассказал о признаках оспы обезьян и возможности её появления в России

Профессор вирусологии и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью NEWS.ru подчеркнул важность распознавания первых признаков оспы обезьян.

Специалист отметил, что сыпь и пустулы являются первыми характерными симптомами этой болезни. В разговоре с журналистами Чепурнов добавил, что также могут проявляться стандартные симптомы, такие как высокая температура и ломота в мышцах и костях.

По словам профессора, на определённой стадии заболевания оспа обезьян проявляется характерными формами: сначала возникает сыпь, которая затем трансформируется в пустулы. Эти признаки должны насторожить, особенно в условиях распространения инфекции.

Чепурнов также предупредил, что вероятность распространения оспы обезьян в России не исключена. Он предположил, что заходы инфекции в страну уже были, учитывая текущее распространение инфекции в Конго, где зарегистрировано значительное количество случаев заболевания.