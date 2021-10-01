Проезд Шабулина в Рязани хотят отремонтировать за счёт областных субсидий

Участок проезда Шабулина в Рязани планируют отремонтировать за счёт областных субсидий. Об этом в мэрии сообщили уполномоченному по правам предпринимателей в Рязанской области Михаилу Пронину.

Конкурс на выделение субсидий проведут в следующем году. Администрация примет в нём участие. Проектная документация дороги уже разработана, сейчас проводится приёмка материалов.

Ранее на состояние дороги бизнес-омбудсмену пожаловались местные предприниматели. Прокуратура провела проверку и выписала предписания об устранении нарушений.