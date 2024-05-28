Проекты Общества «Знание» станут частью летней оздоровительной кампании в Рязанской области

С 1 июня стартует время летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. Ежегодно Российское общество «Знание» активно включается в организацию просветительской программы в рамках летней оздоровительной кампании. Для воспитанников лагерей на территории 89 субъектов России подготовлены шесть проектов. Для участия в любом из них оздоровительной организации достаточно подать заявку на сайте.

«Каждый детский лагерь подготовил на лето для своих воспитанников уникальные программы, которые сделают их времяпровождение по-настоящему полезным. Чтобы эти программы стали еще более интересными, Российское общество «Знание» сделало интеграцию сразу шести своих проектов разных форматов — это лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, кинопоказы, научные эксперименты. Сотрудники оздоровительных организаций смогут проводить их самостоятельно или при участии наших лекторов», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийском семинаре-совещании в рамках заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей отметил, что более 5,3 млн детей будут охвачены летней оздоровительной кампанией в России в 2024 году, в детских лагерях в соответствии с единой программой воспитания в обязательном порядке пройдут мероприятия в рамках Дней единых действий.

В этом году Общество «Знание» организует досуг для юных россиян по всей стране, в том числе – Рязанской области. Каждый регион или оздоровительная организация может выбрать один или несколько мероприятий для совместной реализации: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий, лекции и кипопоказы к памятным датам и государственным праздникам. Также доступен всем желающим пул региональных проектов Общества «Знание». Среди необычных форматов – встречи с Героями РФ и участниками СВО, викторины, научные баттлы, диалоги с представителями рабочих профессий.

Для того, чтобы принять участие летним оздоровительным организациям необходимо оставить заявку на сайте Каникулы со Знанием (znanierussia.ru) или обратиться к директору филиала Общества «Знание» в своём регионе. Время обработки заявки может проходить в срок до пяти дней.

Активную программу для школьников Российское общество «Знание» подготовило и на Выставке “Россия”. 4 июня просветительская организация запускает «Каникулы со Знанием». Ребят ждут обзорные экскурсии по территории ВДНХ, увлекательные лекции от шести московских вузов на самые разные темы, а также мастер-классы. Кроме того, школьников ожидает культурная программа — ребята посетят мероприятия литературной гостиной Общества «Знание». Там их ждут художественные чтения классических произведений, акустические концерты и спектакли.

Отметим, в прошлом году летом в детских лагерях страны состоялось около 8,5 тысяч просветительских мероприятий от Российского общества «Знание». Встречи со спортсменами, артистами, предпринимателями и многими другими деятелями за три летних месяца прошли более чем в 80 субъектах на базе детских центров. Слушателями и участниками лекций, мастер-классов и иных мероприятий стали порядка 180 тысяч человек.

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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