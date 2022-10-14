Проект рязанского микрорайона «Братиславский» дополнят 25-этажками

В проект планировки рязанского микрорайона «Братиславский» планируют внести изменения: его дополнят 25-этажки.

Корректировки касаются второго этапа строительства в пределах улиц Баженова, Голенчинская, Голенчинское шоссе, Славянский проспект. В рамках первого этапа там были построены 6 многоэтажек и детский сад.

Предполагаются следующие изменения: вместо дома на 15-17 этажей хотят построить высотку с переменной этажностью 17-25 этажей. 17-этажный дом оснастят подземной парковкой на 210 мест. Вместо 17-этажек планируют возвести две высотки переменной этажности 12-25 и 17-25 всего на 765 квартир. У одного из домов будет парковка на 90 мест.

Завершающий этап строительства предполагает оснащение микрорайона инфраструктурой. Будут построены паркинг, детский сад, школа, офисный центр с библиотекой, ФОК, культурный комплекс.

Изменения в проект застройки предлагают обсудить на публичных слушаниях. Они состоятся в доме № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18.00.

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