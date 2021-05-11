Проект «Единой России» позволит улучшить качество жизни рязанцев — Николай Любимов

Во вторник, 11 мая, Николай Любимов встретился с членами общественного совета по реализации проекта «Единой России» «Локомотивы роста». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов подчеркнул, что повысить уровень жизни рязанцев поможет именно этот проект.
В рамках «Локомотивов роста» предусмотрена работа над укреплением трудовых ресурсов, совершенствованием законодательства, механизмов и практик промышленности, а также над созданием условий для ведений бизнеса.
В настоящее время в проекте участвуют свыше 60 рязанских предприятий.