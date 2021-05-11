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Вторник, 11 мая, 2021
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Проект «Единой России» позволит улучшить качество жизни рязанцев — Николай Любимов

Елена Лобанова
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Во вторник, 11 мая, Николай Любимов встретился с членами общественного совета по реализации проекта «Единой России» «Локомотивы роста». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.  

Николай Любимов подчеркнул, что повысить уровень жизни рязанцев поможет именно этот проект. 

— В зоне особого внимания партийцев должно находиться состояние трудовых ресурсов, охрана труда, формирование достойной заработной платы, соблюдения трудовых прав граждан, создание условий для профессионального роста. Одним из эффективных механизмов модернизации экономики является повышение производительности труда, – сказал глава региона.

В рамках «Локомотивов роста» предусмотрена работа над укреплением трудовых ресурсов, совершенствованием законодательства, механизмов и практик промышленности, а также над созданием условий для ведений бизнеса. 

В настоящее время в проекте участвуют свыше 60 рязанских предприятий.

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