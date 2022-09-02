Пятница, 2 сентября, 2022
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Продюсер предположил, кому Пугачева хотела «набить морду»

Фото: Инстаграм Аллы Пугачевой

Продюсер Павел Рудченко допустил, что Алла Пугачева хотела «набить морду» журналисту Михаилу Шахназарову, пишет КП.

Ранее на вопрос о первом желании после возвращения в Россию Примадонна в шутку ответила, что «хочет набить морду одному человеку».

Музыкальный критик считает, что многие старались очень аккуратно высказываться в адрес Пугачевой из-за уважения к ее таланту и творчеству.

«А вот некоторые журналисты, например, Шахназаров, много себе позволяли и играли очень ярко на этой ситуации», – высказался Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что за границей Пугачева старалась никак не комментировать высказывания в свой адрес.

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