Продажи пластинок Шуфутинского на «Авито» выросли на 86%

Слова «Я календарь переверну — и снова третье сентября», кажется, уже навсегда закрепились в культурном коде россиян. И с каждым годом хит Михаила Шуфутинского становится все популярнее. Специалисты Авито проанализировали продажи автографов, грампластинок, билетов на концерты исполнителя и прочей атрибутики с его изображением и зафиксировали рост во всех категориях. К примеру, его пластинки покупали чаще на 86%, а автографы — на 40%, сообщает пресс-служба «Авито».

Сегодня 3 сентября — а значит, время перевернуть календарь. В этом году к этой дате подготовилось еще больше россиян. Так, в августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года пластинки с песнями Михаила Шуфутинского покупали чаще на 86%. Средняя цена за штуку — 460 рублей. На Авито можно купить как винтажные альбомы 80-х годов, так и новые записи на виниле.

На 40% за год увеличились продажи автографов и фанатской атрибутики знаменитости. Средняя цена лота — 800 рублей. А за 1999 рублей можно приобрести открытку с автографом и мерч певца в комплекте.

В категории «Музыка и фильмы», к которой относятся компакт-диски и кассеты, продажи выросли на 25%. Средняя цена — 470 рублей. Но встречаются и более ценные лоты. Так, за 1 578 рублей можно купить диск с коллекционным альбомом «Брато».

Также россияне активно приобретали календари с изображением исполнителя. На Авито можно найти много разных вариантов в любом состоянии от винтажного до нового по цене от 140 рублей.

Для истинных фанатов на площадке за 35 000 рублей продаётся ростовая кукла Михаила Шуфутинского. Это костюм с весьма реалистичной маской отлично подойдет для розыгрыша или тематического мероприятия. А если нужен вариант попроще, за 200 рублей на Авито продают картонную маску певца.