Четверг, 10 октября, 2024

Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» резко превзошли оригинал

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от jcomp на Freepik

Продажи лекарств на основе семаглутида, известного под брендом «Оземпик», резко выросли за последний год благодаря появлению аналогов, которые россияне используют не только для лечения диабета, но и для похудения, сообщает РБК.

По данным аналитической компании DSM Group, за первые восемь месяцев 2024 года в России было продано 829,9 тыс. упаковок препаратов с семаглутидом на сумму 4,9 млрд рублей. Это значительное увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было продано 206,8 тыс. упаковок на 2,1 млрд рублей. Оба показателя стали рекордными за последние годы.

Ранее единственным препаратом с семаглутидом на российском рынке был «Оземпик» датской компании Novo Nordisk. В 2023 году компания прекратила его поставки в Россию, и на рынке появились отечественные аналоги.

В октябре 2023 года «Герофарм» зарегистрировал свой дженерик под брендом «Семавик», вскоре появился препарат «Квинсента» от компании «Промомед». Эти два аналога составили основную долю продаж семаглутида в 2024 году: 561,4 тыс. упаковок пришлись на «Семавик», 226,7 тыс. — на «Квинсенту». Продажи оригинального «Оземпика» составили лишь 25,4 тыс. упаковок.

Семаглутид изначально разрабатывался как средство для лечения диабета второго типа, но позже оказался эффективным в борьбе с ожирением, что способствовало его популярности в мире.

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