В Рязани до 79% сократили количество изношенных теплосетей

Службы Рязани готовятся к отопительному сезону. Насколько город готов к нему, рассказал заместитель главы администрации Михаил Ромодин в интервью ГТРК «Ока».
По его словам, в городе удалось устранить более 200 повреждений на теплосетях. Сейчас теплосети города изношены на 79%. Ранее этот показатель составлял 83%.
Ромодин сказал, что в этом году провели серьезную работу по актуализации системы теплоснабжения города. Работы по замене теплосетей будут продолжены.
Дягилевская ТЭЦ и Новорязанская ТЭЦ выполнили программу ремонта по подготовке к зиме в полном объеме. В РМПТС мероприятия находятся на завершающей стадии.
Большая часть жилого фонда — 93% — готова к пуску тепла. В остальных домах ремонтируют инженерные коммуникации.