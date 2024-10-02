Среда, 2 октября, 2024

В Рязани до 79% сократили количество изношенных теплосетей

Автор: Кристина Аманн

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Службы Рязани готовятся к отопительному сезону. Насколько город готов к нему, рассказал заместитель главы администрации Михаил Ромодин в интервью ГТРК «Ока».

По его словам, в городе удалось устранить более 200 повреждений на теплосетях. Сейчас теплосети города изношены на 79%. Ранее этот показатель составлял 83%.

Ромодин сказал, что в этом году провели серьезную работу по актуализации системы теплоснабжения города. Работы по замене теплосетей будут продолжены.

Дягилевская ТЭЦ и Новорязанская ТЭЦ выполнили программу ремонта по подготовке к зиме в полном объеме. В РМПТС мероприятия находятся на завершающей стадии.

Большая часть жилого фонда — 93% — готова к пуску тепла. В остальных домах ремонтируют инженерные коммуникации.

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