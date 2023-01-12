Предложенная в конце 2022 года кампания по повышению призывного возраста может начаться уже в этом году. Не исключено, что в весенний призыв 2023 года отправятся служить призывники до 30 лет. Об этом «Парламентской газете» рассказал Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы РФ по обороне.

По словам парламентария, предполагается поэтапное повышение призывного возраста в России. Полный переход на новую систему может занять до трёх лет, но начало перехода решили не откладывать даже несмотря на то, что потребуется ряд поправок в законодательство:

— Потребуется целый комплекс поправок в Закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, — пояснил Картаполов. — А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием.

Напомним, инициативу повысить минимальный призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет выдвинули в конце 2022 года. Инициативу поддержали в Госдуме РФ, а также в Совфеде. О том, как Минобороны РФ будет переходить на новую систему призыва граждан России на срочную службу, пока неизвестно.