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Вторник, 19 октября, 2021
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Привитые костромичи с сертификатами пожаловались на массовую дискриминацию

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Некоторые жители Костромы, которые сделали прививку от коронавируса, заявили о массовой дискриминации, пишет Kostroma.Today.

Дело в том, что у таких горожан нет аккаунта на портале Госуслуг, где можно получить QR-код. В связи с этим их не пускают в рестораны и другие общественные места.

«Во многие заведения не пускают без кода даже при наличии бумажного сертификата. А у меня нет Госуслуг. Что за дискриминация и абсурд?», – возмутилась женщина.

В региональном департаменте экономического развития пояснили, что такие заведения ведут себя незаконно по отношению к вакцинированным без QR-кодов.

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