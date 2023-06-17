«Приватизация по-новому» означает новый «большой хапок» – Миронов

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает призывы к «новой приватизации» на ПМЭФ-2023 спланированной акцией лоббистов большого бизнеса.



«Все, что Набиуллина, Решетников и Орешкин говорили в Петербурге про прелести «новой приватизации», – ложь от первого до последнего слова. Мы уже 30 лет слушаем это либеральное пустословие, которым прикрывается наглое разграбление страны. Речь даже не о том, уйдет ли на этот раз госсобственность за бесценок или бюджет все же получит что-то ощутимое. Вопрос принципиальный: зачем государству терять контроль над той или иной структурой? Чтобы еще больше капиталов утекло за рубеж? Говорите, неэффективный актив? А почему? Либо там менеджеры никудышные, и тогда надо их менять. Либо этот актив выполняет важные для страны задачи и по определению не заточен на извлечение прибыли, и тогда о какой-либо распродаже надо забыть», – подчеркнул парламентарий.

Миронов обратил внимание на то, что в контексте «новой приватизации» упоминались госпакеты РЖД и «Почты России» – на этих и многих других предприятиях есть важные, но традиционно убыточные направления вроде пригородных пассажирских перевозок, которые большому бизнесу интересны только при условии резкого роста стоимости услуг, что в корне противоречит задачам государства.

«Допустим, у российских финансовых групп есть свободные финансовые ресурсы – они разве не знают, как ими распорядиться? Пусть сделают что-то свое, пусть инвестируют в создание предприятий с нуля. Однако они хотят прийти на все готовенькое, урвать кусок пожирнее с помощью своих агентов влияния в высших эшелонах власти. Тот «большой хапок», который они затевают в условиях жесточайшего противостояния с Западом, – это масштабная экономическая диверсия против России с серьёзными политическими последствиями. Этого допустить нельзя, и этого не будет!» – заключил Миронов.