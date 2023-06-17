Суббота, 17 июня, 2023
На главнуюНовости мира

«Приватизация по-новому» означает новый «большой хапок» – Миронов

7info
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает призывы к «новой приватизации» на ПМЭФ-2023 спланированной акцией лоббистов большого бизнеса.


«Все, что Набиуллина, Решетников и Орешкин говорили в Петербурге про прелести «новой приватизации», – ложь от первого до последнего слова. Мы уже 30 лет слушаем это либеральное пустословие, которым прикрывается наглое разграбление страны. Речь даже не о том, уйдет ли на этот раз госсобственность за бесценок или бюджет все же получит что-то ощутимое. Вопрос принципиальный: зачем государству терять контроль над той или иной структурой? Чтобы еще больше капиталов утекло за рубеж? Говорите, неэффективный актив? А почему? Либо там менеджеры никудышные, и тогда надо их менять. Либо этот актив выполняет важные для страны задачи и по определению не заточен на извлечение прибыли, и тогда о какой-либо распродаже надо забыть», – подчеркнул парламентарий.

Миронов обратил внимание на то, что в контексте «новой приватизации» упоминались госпакеты РЖД и «Почты России» – на этих и многих других предприятиях есть важные, но традиционно убыточные направления вроде пригородных пассажирских перевозок, которые большому бизнесу интересны только при условии резкого роста стоимости услуг, что в корне противоречит задачам государства.

«Допустим, у российских финансовых групп есть свободные финансовые ресурсы – они разве не знают, как ими распорядиться? Пусть сделают что-то свое, пусть инвестируют в создание предприятий с нуля. Однако они хотят прийти на все готовенькое, урвать кусок пожирнее с помощью своих агентов влияния в высших эшелонах власти. Тот «большой хапок», который они затевают в условиях жесточайшего противостояния с Западом, – это масштабная экономическая диверсия против России с серьёзными политическими последствиями. Этого допустить нельзя, и этого не будет!» – заключил Миронов.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии

Предварительные данные: на борту находятся 4 члена экипажа, 21 пассажир. На место направляются спасатели.

Байден завершил речь в Коннектикуте неожиданными словами о королеве

Глава США заявил в конце: «Боже, храни королеву». После чего попозировал для фотографов и практически убежал.

Виталий Артёмов провёл личный приём жителей Рязани

В числе вопросов, которые рассмотрел Виталий Артемов, — благоустройство дворовых и общественных пространств города.

Подпольщики Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ

Подпольщики предупредили российских военных о движении эшелона с техникой. Удар нанесён ночью 9 июня.

С 19 июня несколько домов в Рязани, школа и детские сады останутся без горячей воды

Причина отключения — профилактические работы для подготовки к новому отопительному сезону.

Губернатор Павел Малков подписал соглашение с руководством компании «Ока молоко»

Компания готова инвестировать в строительство жилья для сотрудников, развитие молочного животноводства, селекцию, семеноводство.

Рязанский Губернаторский камерный оркестр выступил в музее

Концерт прошёл в рамках проекта «Культурные страницы Рязани».

В РязГМУ отметили День медработника

Сотрудников вуза и студентов с профессиональным праздником поздравили представители власти

На улице Татарской в Рязани произошло ДТП

Столкнулись два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

В областной Думе в рамках публичных слушаний обсудили исполнение бюджета региона за 2022 год

Открывая слушания, председатель облдумы Аркадий Фомин подчеркнул, что в 2022 году велась работа по достижению национальных целей, определенных Президентом страны В.В. Путиным.

В Рязани услышали громкий хлопок

Хлопок было слышно в Горроще, в районе улиц Гоголя и Черновицкая.

Проверяющие мигрантов полицейские патрули заметили на улицах Рязани 16 июня

Правоохранители проверяют документы у прохожих, останавливают автомобили.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации