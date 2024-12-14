Приметы на 14 декабря: Наум Грамотник и зимние предсказания

14 декабря в народной традиции называют днем Наума Грамотника. Считается, что он покровительствует ученикам и учебе. С этим днем связано множество примет и суеверий, по которым наши предки пытались предсказать погоду и обеспечить удачу в делах.

14 декабря православные христиане вспоминают святого Наума, одного из 12 малых пророков. Наум родился на севере Израиля, в селении Елкоша, и оставил после себя книгу, в которой описал политические и религиозные особенности Израиля того времени.

На Руси святого Наума почитали как покровителя учащихся и студентов, поэтому его называли Грамотником. В этот день было принято отправлять детей на учебу: для этого служили молебен, просили у святого благословения на учебу ребенка, а в дом приглашали дьяконов, которые тогда выполняли роль учителей. С учебным процессом были связаны и свои приметы. Например, считалось, что нельзя оставлять книгу открытой, иначе можно забыть всё выученное. Также запрещалось есть во время занятий, чтобы «не заесть» знания.

Погодные приметы

Если на улице метель, такая погода сохранится до конца декабря.

Ясное небо предвещает морозы, а облачное — оттепель.

Снегопад с крупными хлопьями указывает на скорое потепление.

Советы и традиции

В этот день не рекомендуется давать деньги в долг или делиться планами на будущее. Считается, что это может принести неудачу. Успешные начинания 14 декабря обещают долгосрочный успех, поэтому наши предки старались проводить этот день продуктивно.

Приметы также акцентировали внимание на поведении животных. Например, если кошки весь день спят, ожидаются сильные морозы, если птицы садятся на верхушки деревьев, стоит готовиться к ветреной погоде.

День Наума был временем, когда дети начинали учиться, что отражено в поговорке: «Наум на ум наставляет». С этим днем связана традиция начала зимнего обучения в старину, когда семья уже могла уделять время учебе после завершения основных сельскохозяйственных работ.