Прилуцкий заявил об отсутствии в Рязанской области дефицита вакцины от COVID-19

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Министр здравоохранения Рязанской области заявил об отсутствии в регионе дефицита вакцины от COVID-19. При этом Андрей Прилуцкий подчеркнул, что по сравнению с весной число желающих привиться выросло в четыре раза.

— Регион получил почти 190 000 доз вакцины. Прививку от коронавируса сделали около 160 тысяч рязанцев. Дефицита вакцины в области на данный момент нет, поставки осуществляются еженедельно в соответствии с потребностью населения — уточнил Прилуцкий.

В настоящее время в Рязанской области открыты 65 пунктов вакцинации. По информации Минздрава, они полностью обеспечивают потребность населения, так как были рассчитаны на поток в 4 000 человек в сутки.

В мобильных пунктах начали работать волонтеры, которые проводят предварительные осмотры и заполняют документацию. Среди них студенты РязГМУ и медицинского колледжа.

На стационарных пунктах и в поликлиниках увеличивают количество медперсонала в случае высокого спроса. Сделать прививку могут все, кто записался предварительно на портале госуслуг или по телефонам регистратуры, единому номеру 122.

На вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 пункты вакцинации работают в круглосуточном режиме.