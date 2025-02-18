Прилепин представил сериал «Ополченский романс», снятый по сборнику его рассказов

24 февраля в эфире телеканала НТВ состоится премьера драматического сериала «Ополченский романс» (18+), снятого по мотивам одноимённого сборника рассказов Захара Прилепина. Первые серии сериала будут доступны зрителям онлайн-кинотеатра PREMIER уже сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба НТВ.

В преддверии выхода картины на экраны в кинотеатре «Иллюзион» состоялся предпремьерный показ. Сериал представили писатель Захар Прилепин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER и видеосервиса RUTUBE Давид Кочаров, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, продюсер сериала Димитр Тодоров («Гринвич Продакшн»), шеф-редакторы АНО «ИРИ» Нина Конецкая и Иван Снежкин и режиссёр проекта Олег Лукичёв.

Захар Прилепин, писатель: «Когда только началась работа над этим проектом, никто не мог гарантировать, что он будет реализован. Однако нашлись люди, которые поверили в него. Институт развития интернета и онлайн-кинотеатр PREMIER сыграли ключевую роль, благодаря им «Ополченский романс» состоялся. Мы все понимаем, что такие проекты сегодня нужны, но не знаем, как долго они будут востребованы. Тем ценнее тот факт, что картина увидела свет».

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Давид Кочаров, генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE: «Очень волнительно говорить сегодня, потому что за этим проектом стоит огромная работа. Единственное, что хочется сказать — спасибо! Спасибо всей съёмочной команде, которая сделала этот фильм возможным, и, конечно, ИРИ, который поддержал нас. Подобные проекты невероятно важны для нашей культуры и общества».

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Когда к нам поступило предложение присоединиться к этому проекту, не было никаких сомнений, что мы должны в нём участвовать. Это сильная, пронзительная и очень своевременная история, в основу которой легла потрясающая книга Захара Прилепина, одного из выдающихся современных драматургов. Телевизионная премьера состоится 24 февраля на НТВ, и миллионы зрителей смогут увидеть “Ополченский романс”».

Димитр Тодоров, продюсер: «Спасибо всем, кто пришел на этот важный для нас день. Мы благодарны каждому, кто внёс свой вклад в создание этого проекта. Особая благодарность ИРИ, телеканалу НТВ и онлайн-кинотеатру PREMIER за поддержку. Эта экранизация стала большим вызовом и для съёмочной группы, и для актеров — все очень хорошо понимали, что играют роли, за которыми стоят реальные прототипы, многих из которых уже нет живых. Некоторые сцены мы переписывали прямо на ходу. Выбились из графиков. Но никто не сошёл с дистанции до самой последней сцены».

Олег Лукичёв, режиссёр: «Для меня это очень волнительный момент. Я не просто работал над этим проектом — я искренне верил в него с самого начала. Когда я впервые прочитал «Ополченский романс» в 2021 году, он меня потряс. Я знал, что этот фильм должен быть снят. Это был большой вызов, но я рад, что наша команда справилась. Спасибо всем актёрам и членам съёмочной группы за смелость и честность в своей работе».

Сериал «Ополченский романс» снят кинокомпанией «Гринвич Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Восьмисерийная драма погружает зрителей в события осени 2014 года через призму личных историй и сложных моральных выборов героев.

По сюжету, молодой журналист Алексей Суворов (Андрей Назимов), который мечтает работать в зарубежном издании, движимый мечтами о деньгах и славе отправляется на Донбасс в составе гуманитарной миссии с целью взять интервью у легендарного комбата Лесенцова (Алексей Вертков), ополченца. Однако дорога к цели оказывается насыщена неожиданными испытаниями. Каждый шаг журналиста становится выбором между личными интересами и общечеловеческими ценностями.

Сериал рассказывает о людях, которые не захотели бросить свои дома и пытаются жить в новых условиях, о сложном выборе и рискованных решениях. Захар Прилепин говорит, что визуализировал людей, которые ему дороги и которых он любил: «Я хотел просто зафиксировать, запомнить своих товарищей, какими они были в лучшие свои годы, и павших своих друзей вспомнить. И вообще я боялся, что могу не дожить, надо поскорее про это рассказать. И рассказал».