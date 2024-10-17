Четверг, 17 октября, 2024
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Прилепин назвал главное отличие новых кадров от прежней элиты

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Алексей Самохин

Писатель Захар Прилепин в интервью радио «Комсомольская правда» назвал главное отличие новых управленческих кадров от прежней элиты. 

— Никто из них не связывает своего будущего ни с каким Западом. Все знают, что они там под санкциями, а Донбасс для них — вообще дом родной, — цитирует Прилепина сайт КП

По его мнению, у этих людей никогда не возникнет желания чего-то не делать в отношении Запада, так как там учатся их дети или есть своя квартира. Старая элита недвижимость за границей сохранила, переписав её на родственников. 

— Поэтому, пока мы их поколенчески не сменим, я не жду переустройства России. Но эти люди уже при дверях. И слава богу, эти двери есть, — отмечает писатель. 

Прилепин не ожидает, что изменения в управлении регионами произойдут быстро с приходом во власть участников СВО. Во-первых, на местах очень сильны чиновники и олигархи старого формата, у которых «есть миллионы». Во-вторых, большая часть участников спецоперации ещё остаётся на фронте, часть вернувшихся не захочет сразу работать, а решит отдохнуть, пообщаться с детьми и родными. 

В то же время писатель отмечает, что Россия уже не повернёт от тех задач, которые стоят перед страной сейчас. 

— Это БРИКС, это поворот к глобальному востоку и югу, это создание мобилизационного государства, готового к любым вызовам. Не выйдет уже спустить всё это на тормозах, — уверен Прилепин.

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