Прилепин назвал главное отличие новых кадров от прежней элиты

Писатель Захар Прилепин в интервью радио «Комсомольская правда» назвал главное отличие новых управленческих кадров от прежней элиты.

— Никто из них не связывает своего будущего ни с каким Западом. Все знают, что они там под санкциями, а Донбасс для них — вообще дом родной, — цитирует Прилепина сайт КП.

По его мнению, у этих людей никогда не возникнет желания чего-то не делать в отношении Запада, так как там учатся их дети или есть своя квартира. Старая элита недвижимость за границей сохранила, переписав её на родственников.

— Поэтому, пока мы их поколенчески не сменим, я не жду переустройства России. Но эти люди уже при дверях. И слава богу, эти двери есть, — отмечает писатель.

Прилепин не ожидает, что изменения в управлении регионами произойдут быстро с приходом во власть участников СВО. Во-первых, на местах очень сильны чиновники и олигархи старого формата, у которых «есть миллионы». Во-вторых, большая часть участников спецоперации ещё остаётся на фронте, часть вернувшихся не захочет сразу работать, а решит отдохнуть, пообщаться с детьми и родными.

В то же время писатель отмечает, что Россия уже не повернёт от тех задач, которые стоят перед страной сейчас.