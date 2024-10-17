Прилепин назвал главное отличие новых кадров от прежней элиты

Писатель Захар Прилепин в интервью радио «Комсомольская правда» назвал главное отличие новых управленческих кадров от прежней элиты.
По его мнению, у этих людей никогда не возникнет желания чего-то не делать в отношении Запада, так как там учатся их дети или есть своя квартира. Старая элита недвижимость за границей сохранила, переписав её на родственников.
Прилепин не ожидает, что изменения в управлении регионами произойдут быстро с приходом во власть участников СВО. Во-первых, на местах очень сильны чиновники и олигархи старого формата, у которых «есть миллионы». Во-вторых, большая часть участников спецоперации ещё остаётся на фронте, часть вернувшихся не захочет сразу работать, а решит отдохнуть, пообщаться с детьми и родными.
В то же время писатель отмечает, что Россия уже не повернёт от тех задач, которые стоят перед страной сейчас.