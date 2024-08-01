Приют для собак в Рязани переехал на новое место

Городской приют для бездомных собак в Рязани переехал на новое место. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Ранее «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» находилась на улице Яблочкова. Теперь ее адрес ул. Новоселковская, дом №3. Площадь нового приюта составляет 603 квадратных метра. Отмечается, что это больше, чем на старом месте.

Директор приюта Марина Селезнева говорит, что переезд был трудным. Но без помощи не обошлось: управление ветеринарии отдали приюту здание и рабочую машину, управление энергетики и ЖКХ администрации города помогали строить и расчищать территории, подключать коммуникации.

Сейчас в приюте 136 собак. Каждый из них нуждается в доме и «своем человеке».