Четверг, 1 августа, 2024

Приют для собак в Рязани переехал на новое место

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/admryazan

Городской приют для бездомных собак в Рязани переехал на новое место. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Ранее «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» находилась на улице Яблочкова. Теперь ее адрес ул. Новоселковская, дом №3. Площадь нового приюта составляет 603 квадратных метра. Отмечается, что это больше, чем на старом месте.

Директор приюта Марина Селезнева говорит, что переезд был трудным. Но без помощи не обошлось: управление ветеринарии отдали приюту здание и рабочую машину, управление энергетики и ЖКХ администрации города помогали строить и расчищать территории, подключать коммуникации.

Сейчас в приюте 136 собак. Каждый из них нуждается в доме и «своем человеке».

Приют для собак в Рязани переехал на новое место
Приют для собак в Рязани переехал на новое место
Приют для собак в Рязани переехал на новое место
Приют для собак в Рязани переехал на новое место

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