Приходит бабье лето: метеоролог рассказала о погоде в Подмосковье

На текущей рабочей неделе жителей Московской области ждет ясная и сухая погода. Днем температура будет колебаться от 18 до 26 градусов тепла, а ночью — от 11 до 19 градусов. Об этом рассказала REGIONS ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что после затяжного лета в регион приходит бабье лето, а метеорологическая осень наступит не скоро.

«Жаркая погода задерживается в Подмосковье. Мы наблюдаем для сентября необычно сухую и теплую погоду. На этой неделе особенно жарко из-за повышенного атмосферного давления, которое составит около 759 мм рт. ст., что способствует продолжению летнего тепла», — пояснила Позднякова.

Во вторник, 17 сентября, давление составит 759 мм рт. ст., день пройдет под ясным небом. Ночные температуры не опустятся ниже плюс 16 градусов, а днем воздух прогреется до 28 градусов, ветер будет слабый.

В среду, 18 сентября, сохранится теплая и ясная погода без осадков. Ночью температура составит 17–19 градусов, а днем — 25–28, при слабом ветре.

С четверга начнется постепенное снижение температур. «С 19 сентября дневная температура снизится до 22 градусов, а ночью — до 15 градусов, ветер будет северо-западный, умеренный», — уточнила Позднякова. Такие же погодные условия сохранятся и в пятницу, 20 сентября.

Выходные продолжат радовать солнечной и теплой погодой, но осенние признаки станут заметнее.

«В субботу, 21 сентября, температура днем останется около 22 градусов, а ночью — 15–17. Но уже в воскресенье, 22 сентября, начнется похолодание: ночью температура опустится до 11 градусов, а днем поднимется лишь до 16 градусов, с умеренным северо-западным ветром», — сообщила метеоролог.

Осеннюю погоду в полной мере стоит ожидать в Московской области после 23 сентября, добавила Позднякова.