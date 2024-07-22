Скандал с участием певицы Натальи Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, стал еще одним гвоздем в гроб ее карьеры, сказал Regions продюсер Иосиф Пригожин.

Как рассказали посетители ее выступления на Дне металлурга в Красноярске, артистка вела себя странно, не попадала в ноты и «трогала себя за интимные места».

«Кто после такого вообще захочет с ней сотрудничать? Куда смотрели организаторы и представители артиста? Почему допустили ее выход на сцену в таком непотребном виде? Это же позор», – возмутился Пригожин.

Продюсер добавил, что ему жаль зрителей, которые пришли на этот концерт и заплатили деньги.

Сама Глюкоза объяснила свое состояние приемом антидепрессантов и снотворных. Она уточнила, что испытывала стресс из-за смерти бабушки, которая воспитывала ее, и конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.