Пригожин рассказал, что для него значит Родина

«Родина – это там, где родились мой отец, мой дед, мой прадед. Родину нельзя отобрать или перечеркнуть.

Есть Родина, а есть бюрократы-функционеры, в руках которых находятся судьбы людей.

Люди погибают на войне, они погибают за Родину и никак не за бюрократов-функционеров. Родина – это земля, в которой захоронены кости предков, где тысячу лет назад возник наш язык.

У этой Родины есть история, которую мы чтим. Безусловно, в разные периоды Родина окаймлена условными территориальными границами. Внутри этих границ действуют в собственных интересах те самые бюрократы-функционеры. Они заставляют героев, которые защищают свою Родину, бездумно погибать, давая указания из своих загородных клубов во время омолаживающих процедур».