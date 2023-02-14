Вторник, 14 февраля, 2023
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Пригожин рассказал, что для него значит Родина

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Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что значит для него слово Родина. Ответ шефа опубликовала пресс-служба компании.

«Родина – это там, где родились мой отец, мой дед, мой прадед. Родину нельзя отобрать или перечеркнуть.
Есть Родина, а есть бюрократы-функционеры, в руках которых находятся судьбы людей.
Люди погибают на войне, они погибают за Родину и никак не за бюрократов-функционеров. Родина – это земля, в которой захоронены кости предков, где тысячу лет назад возник наш язык.
У этой Родины есть история, которую мы чтим. Безусловно, в разные периоды Родина окаймлена условными территориальными границами. Внутри этих границ действуют в собственных интересах те самые бюрократы-функционеры. Они заставляют героев, которые защищают свою Родину, бездумно погибать, давая указания из своих загородных клубов во время омолаживающих процедур».

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