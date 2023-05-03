Пригожин: наступление украинской армии уже началось

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии началось. Комментарий шефа опубликовала пресс-служба бизнесмена.
По словам Пригожина, в последнее время заметна высочайшая активность вражеской авиации, заметна активность внутри и по периметру «нашего фронта».
Пригожин отмечает, что ситуация на периметре выглядит не лучшим образом, он не уверен в надёжности флангов.
Также руководитель ЧВК отмечает активность противника за границей Украины — на территории России.
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