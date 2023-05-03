Пригожин: наступление украинской армии уже началось

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии началось. Комментарий шефа опубликовала пресс-служба бизнесмена.

По словам Пригожина, в последнее время заметна высочайшая активность вражеской авиации, заметна активность внутри и по периметру «нашего фронта».

Пригожин отмечает, что ситуация на периметре выглядит не лучшим образом, он не уверен в надёжности флангов.

Также руководитель ЧВК отмечает активность противника за границей Украины — на территории России.

— Думаю, что всё перейдёт в активную фазу в ближайшее время, может быть в дни, — отметил Пригожин.