Пригожин написал открытое письмо Блинкену

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену. Текст 22 марта опубликовала пресс-служба бизнесмена.

Пригожин предлагает США запустить совместный проект «Вагнер. Безопасная Африка». Американцы платят деньги, ЧВК обеспечивает безопасность в регионе. По словам Пригожина, «они сделают это гораздо более эффективно, чем американские прокси».

В дальнейшем проект по обеспечению безопасности может быть расширен на США и другие страны.