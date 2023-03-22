Среда, 22 марта, 2023
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Пригожин написал открытое письмо Блинкену

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Фото: t.me/concordgroup_official

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену. Текст 22 марта опубликовала пресс-служба бизнесмена.

Пригожин предлагает США запустить совместный проект «Вагнер. Безопасная Африка». Американцы платят деньги, ЧВК обеспечивает безопасность в регионе. По словам Пригожина, «они сделают это гораздо более эффективно, чем американские прокси».

В дальнейшем проект по обеспечению безопасности может быть расширен на США и другие страны.

Пригожин написал открытое письмо Блинкену

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