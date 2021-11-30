Приговор по делу экс-мэра Рязани Карабасова суд огласит 15 декабря

Приговор по уголовному делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова Советский районный суд огласит 15 декабря, сообщает издание «Вид сбоку».

На заседании 30 ноября Карабасов выступил с последним словом. Свою вину он по-прежнему не признаёт.

Напомним, бывший и.о. главы администрации Рязани обвиняется в растрате бюджетных средств при строительстве площадки в Лесопарке. Прокуратура требует для Карабасова 6 лет колонии, штраф 100 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности в течение 3 лет.