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Вторник, 18 апреля, 2023
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Пригороду Белгорода грозит коммунальная катастрофа

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В белгородском пригороде Таврово полностью изношены очистные сооружения, сообщила «Российская газета».

Рядом со станцией уже подготовили площадку под строительство новых очистных сооружений, но жители прилегающих улиц вышли к ней с протестом.

«Строить новые собрались буквально рядом, а мы не хотим: пусть переносят дальше», – рассказал из белгородцев.

Людей возмутило отсутствие публичных слушаний по этому вопросу. Также их волнует вопрос протяженности санитарной зоны. Прежний показатель в 200 метров могут сократить до 99 метров.

Тавровчане потребовали перенести строительство в другое место. Проектировщики ответили, что для этого нужно большее финансирование и новый проект.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что новые очистные обязательно нужно строить, иначе Таврово грозит катастрофа. С местом для станции теперь будут определяться.

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