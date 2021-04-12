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Понедельник, 12 апреля, 2021
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Семья истязала приемного ребенка в Томской области

Никита Брыкин
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Следователи изучают шокирующий ролик с избиением ребенка в приемной семье в Томской области, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Благодаря опубликованной в Сети видеозаписи стало известно, что опекун кричала, оскорбляла и унижала ребенка.

«Я сейчас сниму штаны, я так врежу, что ты ***, чтобы пошел *** порядок там был!» – раздаются крики.

На кадрах видны синяки на теле мальчика. Его руки в перчатках и обмотаны скотчем. Видимо, так в приемной семье его отучали грызть ногти.

Местные жители утверждают, что жестокое обращение с детьми в этом доме норма. По данному факту ведется разбирательство.

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