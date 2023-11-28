Придуманный в Рязани рыбатлон взял приз премии Russian Event Awards-2023

На Нижегородской ярмарке в конце ноября прошёл финал престижной международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2023. И на это мощное мероприятие с рыбатлоном, который был придуман в Рязани в 2011 году, заявился Отдел молодежи Нуримановского района республики Башкортстан, где уже не первый год с блеском проводятся официальные соревнования по рыбатлону.

В октябре этого года проект «Рыбатлон-2023», заявленный на данное мероприятие от Башкирии при официальной поддержке рязанских организаторов, прошёл полуфинальный этап в Саранске и отобрался на финал этой Премии в Нижний Новгород.

В итоге рыбатлон взял специальный диплом «За новаторский формат спортивного мероприятия» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Представлял рыбатлон и делал презентацию этого вида спорта перед жюри Председатель комитета по делам молодежи, спорту и социальной политике администрации Нуримановского район Республики Башкортстан Марсель Рахматуллин.

Отметим, что Рязани очередные соревнования по рыбатлону пройдут в конце января 2024 года, и это будет командный зимний чемпионат, в котором к участию приглашаются все желающие команды, состоящие из рыбака и лыжника. Место и дату организаторы сообщат в ближайшее время на сайте рыбатлона.

А в Башкортостане очередные соревнования по зимнему рыбатлону планируются на март 2024 года в «Павловском парке».