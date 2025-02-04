Причиной убийства пасынка отчимом в Черняховске стал отказ мальчика делать зарядку

Житель Черняховска Калининградской области убил пасынка за то, что мальчик якобы отказался делать зарядку, рассказал задержанный отчим на допросе, пишет SHOT.
Мужчина уточнил, что несколько раз входил в детскую комнату и кричал на 7-летнего ребенка. Вскоре он вышел из себя и принялся избивать мальчика.
Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. После этого отчим положил тело в сумку вместе с кирпичами и выбросил в водоем возле дома.
Кроме того, отчим мог избить и его 12-летнюю сестру, ее доставили в больницу с переломом ключицы.
Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.