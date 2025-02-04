Причиной убийства пасынка отчимом в Черняховске стал отказ мальчика делать зарядку

Житель Черняховска Калининградской области убил пасынка за то, что мальчик якобы отказался делать зарядку, рассказал задержанный отчим на допросе, пишет SHOT .

Мужчина уточнил, что несколько раз входил в детскую комнату и кричал на 7-летнего ребенка. Вскоре он вышел из себя и принялся избивать мальчика.

Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. После этого отчим положил тело в сумку вместе с кирпичами и выбросил в водоем возле дома.

«Сумка начала всплывать, убийце пришлось ее притапливать с помощью найденной рядом оконной рамы», — говорится в публикации. Реклама

Кроме того, отчим мог избить и его 12-летнюю сестру, ее доставили в больницу с переломом ключицы.

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.