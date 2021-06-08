Причиной сбоя мирового интернета стал провайдер

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По сообщению 360 масштабное обрушение интернета произошло из-за CDN-провайдера Fastly.

В компании сообщили, что устраняют причины глобальной интернет-катастрофы, а также начали расследование инцидента.

— Скажу кратко, у провайдера CDN произошел массовый сбой, в результате которого при входе на Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и FT выскакивают ошибки 503», — написал в Twitter менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор.

В результате переполоха некоторые издания начали публиковать материалы в гугл-доке ,но забыв в суете ограничить редактирование столкнулись с тем, что читатели начали комментировать событие прямо внутри журналистских материалов.