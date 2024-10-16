Среда, 16 октября, 2024

Причиной двух пожаров в Рязанской области стала неисправная проводка

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/GUmchs62

В Рязанской области за сутки ликвидировали два пожара — в Ряжске и в Рязани. Причиной возгорания в обоих случаях стала неисправная проводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Ряжске 15 октября загорелся гараж. 3 единицы техники и 6 человек. К счастью, огнеборцам удалось отстоять жилой дом. Площадь возгорания составила 38 квадратных метров.

В Рязани пожар случился в дачном доме, расположенному в СНТ «Голубой огонек». К пожару привел неисправный счетчик. Возгорание ликвидировали на площади 46 квадратных метров. Привлекалось 3 единицы техники и 12 человек.

Причиной двух пожаров в Рязанской области стала неисправная проводка
Причиной двух пожаров в Рязанской области стала неисправная проводка
Причиной двух пожаров в Рязанской области стала неисправная проводка

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