При взрыве в Белгороде пострадали две женщины

В результате взрыва в Белгороде пострадали две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, одна получила ссадины, от госпитализации отказалась. У второй пострадавшей черепно-мозговая травма, белгородка в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2.
Повреждены четыре квартиры в жилом доме на улице Шаландина. Их жильцам предложили места в гостинице.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что причиной взрыва стал нештатный сход авиационного боеприпаса.
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