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Пятница, 21 апреля, 2023
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При взрыве в Белгороде пострадали две женщины

Последствия взрыва в Белгороде, фото: t.me/vvgladkov
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Последствия взрыва в Белгороде, фото: t.me/vvgladkov

В результате взрыва в Белгороде пострадали две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, одна получила ссадины, от госпитализации отказалась. У второй пострадавшей черепно-мозговая травма, белгородка в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2.

Повреждены четыре квартиры в жилом доме на улице Шаландина. Их жильцам предложили места в гостинице.

— По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля, — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что причиной взрыва стал нештатный сход авиационного боеприпаса.

При взрыве в Белгороде пострадали две женщины
При взрыве в Белгороде пострадали две женщины
При взрыве в Белгороде пострадали две женщины
При взрыве в Белгороде пострадали две женщины
При взрыве в Белгороде пострадали две женщины
При взрыве в Белгороде пострадали две женщины
Последствия взрыва в Белгороде, фото: t.me/vvgladkov

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