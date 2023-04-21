При взрыве в Белгороде пострадали две женщины

В результате взрыва в Белгороде пострадали две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, одна получила ссадины, от госпитализации отказалась. У второй пострадавшей черепно-мозговая травма, белгородка в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2.

Повреждены четыре квартиры в жилом доме на улице Шаландина. Их жильцам предложили места в гостинице.

— По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля, — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что причиной взрыва стал нештатный сход авиационного боеприпаса.

Последствия взрыва в Белгороде, фото: t.me/vvgladkov