При ударе по районам Донецка 3 мужчин погибли, ранения получили 9 человек

При ударе по Петровскому и Кировскому районам Донецка погибли тро мужчин, девять человек ранены. Об этом вечером в воскресенье, 7 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

— В рамках расследования уголовных дел действиям украинских националистов будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

Глава администрации Донецка Алексей Кулёмин в телеграм-канале сообщил подробности.

Совершив вечерний обстрел Киевского района, украинские каратели лишили жизни мирных людей:

— мужчина 1978 г. р. (ул. Панкратовой, 24);

— мужчина 1963 г. р. (ул. Революционная, 11).

Ранения грудной клетки и поясницы получила женщина 1962 г. р. Доставлена в больницу им. Калинина.

Разрушения:

— ул. Панкратовой, 24 — прямое попадание в дом;

— ул. Панкратовой, 31 — повреждено остекление;

— ул. Революционная, 9, 11 — повреждены кровля, фасад, остекление.

В результате обстрела Кировского района по ул. Кирова, 451 осколочное ранение левой стопы, открытый перелом левой стопы получила женщина 1959 г. р. Направлена в больницу № 24.