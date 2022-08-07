При ударе по районам Донецка 3 мужчин погибли, ранения получили 9 человек

При ударе по Петровскому и Кировскому районам Донецка погибли тро мужчин, девять человек ранены. Об этом вечером в воскресенье, 7 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Глава администрации Донецка Алексей Кулёмин в телеграм-канале сообщил подробности.
Совершив вечерний обстрел Киевского района, украинские каратели лишили жизни мирных людей:
— мужчина 1978 г. р. (ул. Панкратовой, 24);
— мужчина 1963 г. р. (ул. Революционная, 11).
Ранения грудной клетки и поясницы получила женщина 1962 г. р. Доставлена в больницу им. Калинина.
Разрушения:
— ул. Панкратовой, 24 — прямое попадание в дом;
— ул. Панкратовой, 31 — повреждено остекление;
— ул. Революционная, 9, 11 — повреждены кровля, фасад, остекление.
В результате обстрела Кировского района по ул. Кирова, 451 осколочное ранение левой стопы, открытый перелом левой стопы получила женщина 1959 г. р. Направлена в больницу № 24.