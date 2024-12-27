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Происшествия

При строительстве школы в Дядьково похитили почти 4 миллиона рублей

Валерия Мединская

При строительстве школы в селе Дядьково похитили 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2019 году при строительстве школы были не соблюдены некоторые условия контракта. Работы выполнены не в полном объеме, похищены деньги. Контракт с подрядчиком заключал МКУ «Техническое обеспечение органов местного самоуправления Рязанского муниципального района».

Результаты проверки прокуратура направила в следственный орган. Возбуждено уголовное дело.

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