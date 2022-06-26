При покупке Lada Granta Classic 2022 покупатель обязан подписать документ о невыезде на ней за пределы РФ

При покупке «антикризисного» авто покупателя обяжут подписать два допсоглашения. Об этом пишет Лада.Онлайн.

Первое соглашение — о том, что систему ЭРА-ГЛОНАСС придётся докупать за свой счёт. Во втором говорится, что покупатель полностью согласен, что на данной версии Lada Granta он не сможет выехать за пределы России. Исключение – Беларусь.

Новая модель создаётся для максимальной локализации автомобиля и исключения влияния дефицита импортных компонентов. Lada Granta Classic’22 не оборудована ЭРА-ГЛОНАСС, системой ABS и подушками безопасности. Уточняется, что это временное решение, сейчас АвтоВАЗ ищет новых поставщиков.