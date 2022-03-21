При поддержке Рязанской НПК юные экологи представили на научно-практической конференции свои проекты

Рязанская НПК (дочернее предприятие НК «Роснефть») организовала поездку школьников на ежегодную научно-практическую конференцию «Участие в сохранении природного и культурного наследия», которая состоялась в Окском биосферном заповеднике. Свои проекты на конференции представили юные экологи из четырёх школ Спасского района и рязанской школы №47.

Оценивали выступления ребят научные сотрудники заповедника. В своих докладах школьники затронули ряд тем: историю парков Спасска-Рязанского и планы по озеленению площадки рядом с местной школой, историю села Городковичи, изучение колонии серых цапель в районе озера Пупки, роль витамина С для здоровья человека. Учащиеся школы №47 представили проект по изучению водяного ореха чилима и исследование о влиянии сети мелиоративных каналов на пожароопасность в лесу.

Жюри отметило высокий интерес школьников к выбранным темам и глубокую проработку поставленных задач. От заповедника участники конференции получили дипломы и памятные подарки, а затем посетили зубровый и журавлиный питомники.

Отметим, что рязанский нефтезавод ведёт активную экопросветительскую работу. При поддержке предприятия школьники и студенты отправляются в экспедиции, в ходе которых изучают особенности флоры и фауны родного края. Поддерживает Рязанская НПК и деятельность Окского биосферного заповедника. Также компания принимает активное участие в озеленении Рязани. Так, в прошлом году работники нефтезавода высадили более 600 саженцев различных деревьев.