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Вторник, 1 марта, 2022

Президент Украины Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

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Президент Украины Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Telegram-канал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил о готовности к переговорам с Путиным, сообщает РИА Новости.

«Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними ещё готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – сказал он.

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Ранее Зеленский предложил вернуться на путь к миру.

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