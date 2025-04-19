Президент присвоил двум рязанкам почётное звание «Мать-героиня»

Президент России присвоил почётное звание «Мать-героиня» двум жительницам Рязанской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Елена Гайворонская и её муж Сергей воспитывают 12 детей. В семье из Михайловского округа все занимаются спортом и имеют знаки отличия ГТО. Старший сын Артём — победитель всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. Гайворонские также активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для наших защитников в зоне спецоперации.

В рязанской семье Ларисы Джафаровой и её супруга Тахсина — 11 детей. Дети занимаются футболом, боксом, кикбоксингом и творчеством. Вместе с «Союзом многодетных семей» Джафаровы помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, у них есть семейная традиция — выезды на природу с рыбалкой.

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Также орденом «Родительская слава» награждены Ольга и Сергей Дёмкины из Пронского района. Эта семья воспитывает девять детей. Мама — учитель музыки, а папа — мастер котельного оборудования. Дети активно занимаются творчеством и участвуют в различных конкурсах.