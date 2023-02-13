Понедельник, 13 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Преподаватель из Рязани стал участником «Своей игры» на телеканале НТВ

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Скриншот из видео телеканала НТВ

Выпускник Рязанского госуниверситета, 26-летний преподаватель истории Алексей Климентов участвовал в программе «Своя игра» на НТВ. Выпуск показали в эфире 12 февраля.

Соперниками Алексея стали опытные игроки, которые опережали его по скорости нажатия на кнопку. Наш земляк вышел в финал с самой маленькой суммой на счету – 4800 рублей, ему не удалось победить.

За время игры Алексей допустил лишь одну ошибку, поставив ва-банк в третьем раунде. На другие вопросы он не находил ответа или не успевал нажать на кнопку.

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