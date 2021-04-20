Препарат от коронавируса «МИР 19» вышел на стадию испытаний на зараженных

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Российские специалисты переходят ко второй стадии клинических испытаний первого в мире препарата от коронавируса на основе механизма РНК-интерференции. Как сообщил «Известиям» разработчик лекарства, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов, регистрация может быть получена уже в этом году.

– Сегодня мы получили разрешение на проведение второй фазы клинических исследований препарата «МИР 19» с участием пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Мы делаем все возможное, чтобы препарат как можно скорее поступил на рынок. Очень хочется надеяться, что уже в этом году, после завершения второй фазы, мы сможем зарегистрировать его, – сообщил он.

Эффективность лекарства исследовали в культуре клеток in vitro, рассказал Муса Хаитов. По его словам, при воздействии «МИР 19» коронавируса в зараженных клетках становилось в 10 тыс. раз меньше, чем в необработанных препаратом клетках из группы контроля. А затем хороший результат был продемонстрирован и на модели инфицирования сирийских хомячков, сообщил ученый. По результатам первой фазы клинических исследований была показана безопасность препарата при применении у здоровых добровольцев, сказал он.

Предполагается, что препарат будет применяться в ингаляционной форме введения посредством небулайзера. Как пояснил Муса Хаитов, таким образом действующее вещество будет попадать в клетки респираторного тракта, которые являются основной мишенью вируса.

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«МИР 19» уменьшает количество коронавируса в клетках в 10 тыс. раз»