Преобразование Ряжского района в округ помогло сэкономить деньги из бюджета

Ряжский район год назад был преобразован в Ряжский муниципальный округ. Что принесло объединение города и пяти сельских поселений? Ответ публикует издательство «Пресса».

Ольга Калинкина, начальник отдела по работе с сельской территорией № 1 администрации Ряжского округа, считает, что объединение поселений стерло границы между городом и селами.

«Теперь в округе – один устав и единый бюджет, где сконцентрированы все финансовые возможности территории. При этом статус населенных пунктов не изменился, все льготы, компенсации и другие меры поддержки сохраняются», — отметила Ольга Калинкина.

Благодаря преобразованию удалось сэкономить деньги из бюджета, так как были ликвидированы дублирующие функции органов местного самоуправления. Это сказалось на взаимодействии сельских жителей с властью. Теперь жители округа могут активно принимать участие в жизни муниципалитета, ведь посредников для ведения диалога стало меньше.