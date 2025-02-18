Преобразование Ряжского района в округ помогло сэкономить деньги из бюджета

Ряжский район год назад был преобразован в Ряжский муниципальный округ. Что принесло объединение города и пяти сельских поселений? Ответ публикует издательство «Пресса».
Ольга Калинкина, начальник отдела по работе с сельской территорией № 1 администрации Ряжского округа, считает, что объединение поселений стерло границы между городом и селами.
Благодаря преобразованию удалось сэкономить деньги из бюджета, так как были ликвидированы дублирующие функции органов местного самоуправления. Это сказалось на взаимодействии сельских жителей с властью. Теперь жители округа могут активно принимать участие в жизни муниципалитета, ведь посредников для ведения диалога стало меньше.