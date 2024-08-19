Понедельник, 19 августа, 2024

Преображение Господне 19 августа: Традиции, приметы, что нельзя делать на Яблочный Спас

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

19 августа православные христиане празднуют один из важнейших церковных праздников — Преображение Господне. Этот день посвящен библейскому событию, когда Иисус Христос явил своим ученикам свою божественную сущность. В народе праздник получил название Яблочный Спас, пишет 72.ru.

Традиции и обычаи

В этот день принято освящать яблоки и другие фрукты в церкви, благодарить Бога за урожай, а затем угощать плодами своих близких и делиться с нуждающимися. Считалось, что освященные яблоки приносят в дом финансовое благополучие. В этот день также старались одеваться в светлые одежды и начинать новую жизнь, избавляясь от вредных привычек.

Что нельзя делать

19 августа верующие избегают ссор, сквернословия, переедания и чрезмерного употребления алкоголя. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки и устраивать шумные застолья. Согласно старинной примете, если в этот день на руку сядут две мухи, это сулит удачу на весь год. Главное — не сгонять их. Убийство насекомых также считалось плохой приметой.

Народные приметы на погоду

Погода на Преображение Господне считалась предсказателем будущих сезонов. Дождь в этот день предвещал влажную и холодную зиму, ясная погода — теплую осень и снежную зиму, а сильный ветер сулил морозы. Начало осени и холодов также предсказывали пожелтевшие листья или скворцы, собравшиеся на деревьях.

Август богат на православные праздники и посты. Помимо Преображения Господня, в этом месяце отмечаются Успение Пресвятой Богородицы и Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Также православные соблюдают Успенский пост, который длится около двух недель.

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