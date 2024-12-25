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Власть, политика, общество

Префект Октябрьского района Рязани Горелов выступил с отчётом

Алексей Самохин

23 декабря состоялся публичный отчёт руководителя Октябрьской префектуры Кирилла Горелова. В начале выступления он выразил благодарность всем, кто нашел время и пришел, чтобы вместе подвести итоги уходящего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На встрече поднималось множество актуальных вопросов по развитию района. Были затронуты ключевые проекты, которые направлены на улучшение качества жизни жителей. Среди них: благоустройство общественных пространств, развитие транспортной инфраструктуры, социальные проекты, ремонт одной из основных магистралей Октябрьского района — улицы Зубковой.

«Ваши предложения, замечания и идеи — наш главный ресурс, который помогает нам совместно улучшать район. Надеемся и впредь на вашу поддержку и сотрудничество», — отметил Кирилл Андреевич в своем выступлении.

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