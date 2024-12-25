Префект Октябрьского района Рязани Горелов выступил с отчётом

23 декабря состоялся публичный отчёт руководителя Октябрьской префектуры Кирилла Горелова. В начале выступления он выразил благодарность всем, кто нашел время и пришел, чтобы вместе подвести итоги уходящего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На встрече поднималось множество актуальных вопросов по развитию района. Были затронуты ключевые проекты, которые направлены на улучшение качества жизни жителей. Среди них: благоустройство общественных пространств, развитие транспортной инфраструктуры, социальные проекты, ремонт одной из основных магистралей Октябрьского района — улицы Зубковой.