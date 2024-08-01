Предтечи улицы Праволыбедской  

В публикациях об одной из центральных улиц Рязани — улице Праволыбедской часто говорится, что до советской власти она именовалась Александровской. На самом деле это не совсем так. Вот на что обратил внимание рязанский краевед Евгений Данилин.

Рязанский ответ

Праволыбедской в Рязани именуется городская магистраль, которая расположена между улицей Ленина (Астраханской) и северным входом на стадион «Спартак. Название, как сообщают различные публикации, было возвращено этой городской магистрали в 1994 году. До этого же она была улицей Свердлова (с 1919 года). А ещё раньше, в дореволюционное время, – Александровской (с 1881 года), Новолыбедской и Дворянской.

Прежде чем продолжить повествование на топонимическую тему, хочу поведать о событии 143-х летней давности, которое к истории улицы Александровской имеет отношение самое непосредственное.

По приговору исполкома партии «Народная воля» И.И. Гриневицкий 1 марта 1881 года с помощью самодельной бомбы убил императора Александра II. Того самого, который освободил крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, при котором завершилось присоединение к России Кавказа (1864), Казахстана (1865) и большей части Средней Азии (1865 – 1881).

Для российской элиты жуткое тогда было время! Вскоре после смерти Александра II исполком «Народной воли» направил новому императору Александру III письмо, требуя отречения от самодержавия. Жизни Александра III и его семье угрожала реальная опасность. «Я не боялся турецких пуль, – с раздражением говорил новый российский самодержец, – и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране».

И всё-таки новый царь уступил уговорам своих советников. 27 марта переехал с семьёй из Петербурга в Гатчину. Этот отъезд сравнивали с бегством в 1791 году Людовика XVI из революционного Парижа в Варенн. А побывавший 31 марта в Гатчине военный министр Д. А. Милютин записал в дневнике, что «дворец представляет вид тюрьмы». В том числе и это дало повод недоброжелателям Александра III назвать его «гатчинским узником» и даже «военнопленным революции». А вот рязанцы ответили на всё это, на мой взгляд, очень достойным способом. В память о погибшем императоре Александре II они назвали его именем часть улицы Дворянской. Это единственный(!) известный в губернской дореволюционной Рязани случай, когда переименование улицы сделано было официальным образом.

Ошибочное заявление

Улицей Дворянской когда-то называлась та городская магистраль, которую составляют сейчас современные улицы Праволыбедская и Николодворянская. Некоторые краеведы утверждают, что Дворянская улица, часть которой в 1881 стала именоваться Александровской, – одна из старейших в Рязани. И существовала ещё на первом плане города 1780 года. Это заявление ошибочное. На самом деле эта городская магистраль планом 1780 года предусмотрена не была. На месте футбольного поля стадиона «Спартак» тогда находился так называемый Екатерининский пруд (назван по наименованию и поныне существующей в городе Екатерининской церкви), осушенный в советское время. Территория по правому берегу реки Лыбеди от этого пруда до улицы Астраханской (нынешней Ленина) вообще первоначально ни под какую застройку не предназначалась. Предполагалось в этом месте вдоль правого берега Лыбеди устроить городскую набережную. И только когда это по различным причинам не получилось (когда-нибудь, надеюсь, смогу об этом подробно рассказать), начали возводиться дома и сформировалась улица Дворянская. Иногда в документах встречается и такое название этой же городской магистрали как Новолыбедская. Но лично я считаю, что наименование это чисто народное, которым рязанцы именовали официальную улицу Дворянскую.

Памятник Свердлову

8 августа 1919 на основании постановления общего собрания Рязанского городского совета рабочих и красноармейских депутатов было произведено первое переименование улиц города г.Рязани. И улица Александровская стала носить имя умершего в тот же год государственного и партийного деятеля Свердлова. Того самого, который был одним из инициаторов решения об убийстве царя Николай II и его семьи.

В конце 1919 года на бывшей Александровской улице был установлен памятник Свердлову. Но уже в начале двадцатых годов он имел вид весьма не привлекательный. «Памятник товарищу Свердлову, – писала одна из рязанских газет, – в безобразном виде застыл на углу бывших Астраханской и Александровских улиц… Около «памятника» (слово это, видимо, не спроста было взято в кавычки – Е.Д.) по прежнему разные хулиганы отправляют естественные потребности, по прежнему растаскивают деревянную обшивку и по прежнему сконфуженно глядят на рязанцев жалкие остатки памятника».

Это разрушающееся архитектурное сооружение тогдашние рязанские власти решили не восстанавливать. И уже в двадцатые годы рязанские власти памятник Свердлову решили снести. Что и было сделано. К написанию этой статьи я готовился очень тщательно. Изучил множество различных документальных источников. И есть доказательства того, что на бывшей Александровской улице в годы гражданской войны находился штаб Красной Армии. А в тридцатые годы – школа руководящих кадров колхозов.

Перепутанные берега

Во всех публикациях об улице Александровской говорится, что так раньше именовалась нынешняя улица Праволыбедская. Но в адрес-календарях дореволюционного времени фигурируют и Александровская, и Праволыбедская улицы одновременно. И место нынешней улицы Праволыбедской частично не совпадает с её дореволюционным расположением. К тому же я уже говорил выше, что улицей Дворянской когда то называлась та городская магистраль, которую составляют сейчас как бы слитые воедино современные улицы Праволыбедская и Николодворянская. Так что, на мой взгляд, правильнее было бы сказать, что нынешняя улица Праволыбедская является той частью бывшей улицы Дворянской, которая стала именоваться в 1881 году Александровской. Что же касается нынешней Леволыбедской улицы, то об этом предстоит разговор особый. А сейчас скажу только, что нынешняя улица Леволыбедская располагается на самом деле не на левом, а на правом берегу реки Лыбеди.

Вид современной улицы Праволыбедской