Представлен первый тизер-трейлер фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым

Создатели полнометражного исторического фильма «В списках не значился» по одноимённой повести знаменитого русского писателя Бориса Васильева объявили о завершении съёмок и представили первый тизер-трейлер картины.

В широкий прокат фильм выйдет 1 мая 2025 года и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба НТВ.

Проект создан «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, Кинокомпаниями ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы. Дистрибьютором картины выступает «Централ Партнершип».

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер), получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком, — это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живёт и по сей день.

Владимир Машков, продюсер и исполнитель роли старшины Степана Матвеевича: «Это непростая история как для создателей, так и для будущих зрителей. Но вместе с тем в ней есть невероятная сила от осознания того, что всё это было реально. Наша съёмочная группа знает, как делать большое кино: художники — как построить уникальные декорации, оператор — как увидеть и подхватить эмоцию, почувствовать кадр, режиссёр — как максимально погрузиться в историю и передать её зрителям. Сначала у нас были эмоционально тяжёлые съёмки в Бресте, мы понимали, что находимся непосредственно на месте тех страшных событий. Затем мы работали на территории кинопарка „Москино“, где в максимально сжатые сроки возвели огромные декорации, воссоздающие Брестскую крепость. Если взглянуть на общие планы крепости, то можно увидеть, насколько точно — по фотографиям и чертежам — воссоздано это пространство. Надеюсь, что в будущем декорации ещё послужат кинематографистам и тем, кто будет приезжать в кинопарк посмотреть, как выглядел этот кусочек Бреста, который враг столь безжалостно пытался стереть с лица земли».

Режиссёром-постановщиком картины выступил Сергей Коротаев.

«Меня зацепила уникальность истории. Это рассказ о войне от лица молодого человека, который оказался неготовым к тем обстоятельствам, которые на него обрушились. Он только закончил училище, картина — это долгий путь его становления как советского солдата, мужчины и героя. Главный посыл, который содержится в фильме и повести, для меня, зашифрован между строк Бориса Васильева: если твое дело правое и тобой движет любовь к жизни, то над тобой не властна даже смерть. Это послание актуально и важно во все времена», — рассказал Сергей Коротаев

По его словам, подготовка к съёмкам была очень серьёзной: были прочитаны десятки книг и исторических документов, посвященных первым дням Великой Отечественной войны и событиям, происходившим в цитадели Брестской крепости. С материалами и консультациями специалистов и историков группе сильно помог мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Каждый актер, приезжая в Брест, отправлялся в музей крепости знакомиться с историей этого места. Было важно, чтобы артисты, кроме своей подготовки в Москве, почувствовали, что это такое — находиться непосредственно на месте событий.

В фильме приняли участие молодые актёры Московского театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова.

Владислав Миллер, исполнитель роли Николая Плужникова: «Это проект о любви, о любви к своей Родине, к свободе, о преодолении страха, о становлении и взрослели человека и предательстве. „В списках не значился“ — это великое произведение, а роль лейтенанта Плужникова — просто подарок судьбы, роль мечты, которую можно ждать всю жизнь. Впервые прочитав сценарий, я испытал чувство радости и страха — материал сложнейший. Однако у нас собралась такая потрясающая съёмочная команда, которая была создана для того, чтобы кино получилось. Перед стартом съёмок мы с другими молодыми актёрами десять дней прожили в палаточном лагере в лесу: топили буржуйку по ночам, выходили часовыми и по два часа стояли в карауле, учились стрелять из оружия, которое было задействовано в картине, ели сухари. Всё это мы делали для того, чтобы развить эмоциональную память и хотя бы на один процент приблизиться к тому, что испытывали наши деды и прадеды. Грим порой занимал по пять часов, такое впервые в моей практике. Мы почти месяц репетировали актёрские сцены, а также могли позволить себе большое количество дублей, всё это для кино — редкость. Спасибо создателям картины за то, что предоставили нам такую возможность».

Съёмки картины прошли в Беларуси — в Минске и Бресте, а также в Московской области — на территории кинопарка «Москино», где были выстроены масштабные натурные декорации Брестской крепости, общая площадь которых составила 42 000 м².

«Съёмки были разделены на два основных блока. Первый — экспедиция в Беларусь, которая тоже состояла из двух частей: сначала мы снимали в Минске, а потом уже в самом Бресте — в крепости. Второй большой блок — московский. В кинопарке „Москино“ мы построили с большим вниманием к деталям беспрецедентную по своим масштабам и точности декорацию цитадели крепости, повторили силуэты разрушений зданий. Задача картины — показать тот ужас, с которым столкнулись герои в первые дни войны. Представить себе такое и воссоздать так, чтобы кадры выглядели достоверно — довольно сложно. Поэтому к сценам масштабных боев мы относились очень трепетно, старались это сделать максимально качественно. Когда создается атмосфера, подлинная, не сгенерированная на компьютере, то артисты начинают чувствовать уже на собственной коже это более остро. Громкие звуки, взрывная волна, въедливый черный дым, сажа — всё это влияет на передачу ощущений и работает на итоговый результат. Конечно, такие большие, сложные сцены „терзали“ артистов — они были все в синяках, ссадинах и царапинах, но никогда не жаловались и продолжали работу», — рассказывает Сергей Коротаев.

Яна Сексте, исполнительница роли тёти Христи: «Сняться в фильме о войне было моей мечтой, объединённой с внутренней потребностью. Именно так. Тема войны — глубоко личная для каждого, кто родился в СССР. Это часть жизни моих бабушек и дедушек. Для меня было важно разделить их опыт, спасибо актёрской профессии. Мне всегда нравилось играть персонажей из прошлого. Даже внешне, мне часто это говорят, я не из сегодняшнего дня, а из 60-70-х годов прошлого века. И я с этим согласна. Одной из самых запомнившихся сцен для меня стала сцена начала войны: мы сидим в подвале, а на улице всё взрывается. Честно, было очень страшно, и эти эмоции будут на экране. Работать с Сергеем Коротаевым было замечательно. Мне импонирует то, как он одержим этой историей. Фанатично предан и хочет рассказать её людям. В каждой команде должна быть объединяющая сила, и такой силой на площадке для нас был Сергей».

Екатерина Шахворостова, художник по гриму: «Я проходила с каждый персонажем весь путь, одновременно думая о том, какой отпечаток на его внешний вид могло наложить то или иное событие. Я выступила не только как художник по гриму, но и как технолог. Для того, чтобы добиться нужного результата, мы разработали ряд новых способов нанесения грима и вариантов смешивания красок, нашли новые материалы, в том числе в пищевой промышленности, и адаптировали их под грим. Они работают настолько хорошо, что с ними не могут сравниться никакие зарубежные аналоги. Такого нет больше нигде в мире! В своей работе мы совместили традиции старой школы грима и новые технологии. Использовали как современный дорогостоящий материал, так и самый простой, например, обычную печную золу или чёрные хлопья обгоревшей макулатуры».

Премьера фильма «В списках не значился» в кинотеатрах состоится 1 мая 2025 года.

Производство: «Газпром-Медиа Холдинг», телеканал НТВ, Кинокомпании ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московский театр Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы

Год производства: 2024-2025

Жанр: боевик, военный фильм

Формат: полнометражный фильм

Генеральные продюсеры: Владимир Машков, Александр Жаров, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Тина Канделаки, Михаил Погосов, Марина Разумова, Борис Ханчалян

Продюсеры 1-2-3 Production: Андрей Терешок, Елена Торчинская, Владимир Шапошников

Продюсеры «ТРОМЕДИА»: Роман Елистратов, Олег Бланк, Вадим Эпштейн

Режиссёр-постановщик: Сергей Коротаев

Оператор-постановщик: Игорь Гринякин

Художник-постановщик: Эдуард Галкин

Художник по гриму: Екатерина Шахворостова

Художники по костюмам: Алексей Камышов, Елена Станкеева

Автор сценария: Олег Антонов

В ролях: Владислав Миллер, Алёна Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышёв, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин и другие.

Дистрибьютор: «Централ Партнершип»

Релиз: 1 мая 2025 г.