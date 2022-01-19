Представители «СР — За Правду» написали открытое письмо о QR-кодах рязанскому губернатору

Представители партии «Справедливая Россия — За Правду» написали открытое письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову (есть в распоряжении РИА «7 новостей»). В нём они просят отменить в регионе QR-коды и связанные с ними ограничения.

Письмо подписал председатель Регионального отделения партии Григорий Парсентьев. Политик напомнил, что правительство России, Госдума сняли с рассмотрения соответствующий законопроект.

— Теперь необходимо отменить коды в регионах, которые успели их ввести до решений на федеральном уровне, — пишет Парсентьев. — QR-коды приводят к значительному росту социального напряжения, критическим потерям бизнеса.

По его мнению, запреты не помогают бороться с пандемией при появлении новых штаммов. Особенно это заметно в странах, где действуют жёсткие ограничения, но заболеваемость «омикроном» зашкаливает.

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Парсентьев предлагает ввести бесплатное тестирование на коронавирус, вместо использования QR-кодов. Он также напоминает о социальной дистанции и обязательном ношении масок.