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Представители рязанского отделения Движения Первых расскажут о планах на 2024 год

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В среду, 7 февраля, в музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника региональное отделение Движения Первых расскажет о ключевых мероприятиях, которые пройдут в 2024 году на территории Рязанской области.

Спикерами станут руководителем отдела специальных проектов Федерального аппарата Движения Первых Наталья Горюнова, председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области Татьяна Косачева и председатель Совета Первых Евгения Мошарова. Наталья Горюнова анонсирует проведение в Рязани финального этапа крупного всероссийского творческого проекта Движения Первых «Литературный марафон», в 2024 году в регион съедутся 300 представителей со всей России.

Татьяна Косачева кратко поделится итогами первого года работы Движения Первых в Рязанской области и представит план работы регионального отделения на 2024 год. 28 крупных региональных событий соберут почти 27 тысяч уникальных участников. В рамках конференции Татьяна Косачева анонсирует проведение первой профильной смены Движения в 2024 году, всего в регионе пройдёт 5 профильных смен.

С 30 января по 1 февраля в Москве прошёл II Съезд Движения Первых, который собрал более 3 тысяч участников со всей России. На заседании делегаты Съезда проголосовали за ряд поправок в Устав организации. Евгения Мошарова, председатель Совета Первых Рязанской области, расскажет о самых важных изменениях и поделится впечатлениями от Съезда.

В рамках пресс-конференции Региональное отделение Движения Первых подпишет соглашение о сотруднические с Музейным центром Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника в лице директора Виталия Попова.

Дата и время пресс-конференции: 7 февраля 2024 года, 11:00, Музей центр РИАМЗ (улица Соборная стр.22).

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