Представитель Минобороны Калинин назвал цинизмом отказ Запада помогать Сирии

Член Общественного совета при Минобороны Вячеслав Калинин в беседе с порталом «Ветеранские вести» раскритиковал цинизм западных стран в ситуации с ликвидацией последствий землетрясения в Сирии.

По его словам, они отказываются оказывать помощь стране, пострадавшей от катастрофы.

«Где же привлеченное внимание международного сообщества к такому проявлению цинизма?! Где вопли осуждений такой политизированной позиции по неоказанию помощи жителям Сирии «демократиями» Запада во главе с США?» — спросил Калинин.

Представитель военного ведомства добавил, что западные страны делают вид, что ничего не слышат и не знают о пострадавших в Сирии.