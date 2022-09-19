Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин провёл депутатский контроль в Шиловском районе

Глава Рязанской областной думы Аркадий Фомин 16 сентября провёл депутатский контроль в Шиловском районе. Вместе с муниципальными депутатами в посёлке Лесной он осмотрел два объекта — детский парк и Дом детского творчества. Об этом сообщает Рязанская облдума.

Крышу Дома творчества решено заменить из-за её неудовлетворительного состояния. Реконструкцию проведут участками, чтобы не допустить протечек. Как ожидается, она будет завершена в течение месяца-полутора. Аркадий Фомин, что ремонт будет контролироваться на каждом этапе.

Лесновский детский парк благоустраивается по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас завершается второй этап. Осталось убрать мусор, домостить плитку и высадить крупные деревья. В 2023 году выполнят третий этап, в рамках которого установят лавочки, детскую площадку, навесы и создадут дополнительное озеленение.

В посёлке Мосолово Аркадий Фомин, представители органов муниципальной власти и жители обсудили результаты реализации программы поддержки местных инициатив. На улице Молодёжной обустроили съезды и парковку, установили знаки и искусственную неровность, нанесли разметку. В пяти населённых пунктах установили 42 фонаря, в семи деревнях и сёлах обустроили 23 контейнерные площадки. Также в текущем году за счёт бюджетных средств поселения отремонтировали улицу Исаева в деревне Фролово, а в Мосолово установили 24 фонаря.